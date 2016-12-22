柏林攻擊案 突尼西亞主嫌曾受監控
涉嫌犯下德國柏林卡車攻擊案的24歲突尼西亞人艾姆里因可能成為危險聖戰士而受到長期注意，但他總能想方設法，躲過德國逮捕和驅逐出境。
法新社報導，造成12人罹難的耶誕巿集卡車衝撞事件發生兩天後，歐洲已對艾姆里（Anis Amri）發布逮捕令，懸賞10萬歐元（約新台幣332萬4615元）給提供線索者，並警告他可能「相當暴力和持有武器」。
當局懷疑，有輕罪和販毒前科的艾姆里就是與伊斯蘭國（IS）掛鉤的阿瑪克通訊社（Amaq News Agency）所稱「伊斯蘭國戰士」的本案犯案殺手。
犯案40噸卡車駕駛室中找到對艾姆里驅逐令暫緩執行的庇護文件。
逮捕令指出，黑髮棕眼可能蓄鬍的嫌犯曾用6個假名躲避安全機構，並與一些已遭拘留的激進伊斯蘭傳教士廝混。
北萊因-西發利亞邦內政首長葉格（Ralf Jaeger）說，反恐機構已鎖定他並展開調查，懷疑他正在策畫「危害國家的重大暴行」。
負責本案的柏林檢方指出，艾姆里曾經涉嫌策劃竊盜，以籌資購買自動武器，「可能展開攻擊」。
不過聲明說，監控顯示，艾姆里當時只是柏林1個不成氣候的小毒梟，曾跟另1毒梟在酒吧鬥毆。當局在9月停止對他進行監視。
「畫報」（Bild）報導，艾姆里跟多名伊斯蘭「仇恨傳教士」一再聯繫，包括遭控支持IS、別名沃爾拉（Abu Walaa）的阿布德拉吉茲（Iraqi Ahmad Abdelazziz A.）。
報導引述1名調查員說，艾姆里早在今年春天就曾找人加入他的攻擊行列，他也曾試圖找1名臥底警官買手槍。
1名未具名的調查員說，他以不同身份遊走德國各邦，「但顯然證據始終不足以將他逮捕」。（譯者：中央社何宏儒）1051222
(中央社)
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