世界設計之都 台北交棒墨西哥！冬至柯P與民吃湯圓聊設計

台北市正式將「世界設計之都」頭銜交棒給下一屆2018年墨西哥市。左起Icsid 秘書長Dilki、臺北市長柯文哲、文化局長鍾永豐。（台北設計之都提供）

2016台北世界設計之都最後一場官方活動「交接儀式暨分享會─設計╳生活 城市微行動」，冬至（12月21日）晚間於松山文創園區1號倉庫舉行，台北市長柯文哲、文化局長鍾永豐、墨西哥駐台辦事處處長、國際工業設計社團協會(Icsid)秘書長Dilki de Silva、客委會主委曾年有、法務局長袁秀慧等貴賓皆出席支持，今日也適逢冬至，現場同時準備暖呼呼的湯圓，讓民眾一起跟柯市長邊吃湯圓邊聽設計。

活動當天適逢冬至，市長柯文哲在活動現場享用湯圓。左起誠安里長李有福、設計之都執行長吳漢中、市長柯文哲、文化局長鍾永豐、水越設計總監周育如。（台北設計之都提供）

不是結束而是開始！台北將持續推動設計

交接儀式上，台北市立交響樂團特別演奏充滿台灣與墨西哥風情的樂曲，並在數百位市民的見證下，台北市正式將「世界設計之都」頭銜交棒給下一屆2018年墨西哥市，象徵2016台北世界設計之都圓滿告一段落！

「今晚並不是設計之都的結束，而是下一個階段的開始。」市長柯文哲致詞表示，過去的設計之都如芬蘭赫爾辛基，在設計之都結束後仍持續推動多年才能看到深遠的成效；首爾東大門改造也不是一兩年的時間就能完成。他說，未來台北市將朝三個方向持續推動設計改變城市，首先是「制度改變」：設計不只是文化局的工作，而是跨局處的工作，未來市府將提高設計專案組織的位階，隸屬府級決策層級，這也將是全國第一個市政組織的創新。

第二則是「群體改變」：設計不只是政府的工作，應該是政府和民間一起共同參與；未來將擴大結合更多民間力量，尤其是公民團體單位，開放多元創新力量進來，包括關心身障、弱勢族群的友善設計、社會設計等，公部門主要是做怎樣輔導和協助私部門的運作。

第三是「角度改變」：設計不只是政府由上而下的單向施政，還必須由下而上，由上而下容易失敗，由下而上，全民一起參與，比較容易成功；未來將更強調「市民有感的改變」，從公園，市場，招牌乃至捷運等，透過優化市容，營造台北城市美學。

市長柯文哲與設計分享會講者合影。左起WDC志工郭金福、陳薇涵、水越設計總監周育如、誠安里長李有福、文化局長鍾永豐、市長柯文哲、大直市場攤商自治會長黃祥金、點點善召集人葉文宏、人生百味創辦人巫彥德、街賣者周光明。（台北設計之都提供）

設計分享會 5大議題 回顧台北蛻變與展望

交接儀式結束後，「設計╳生活 城市微行動」分享會接力登場，邀請近年致力城市美學改造的都市酵母設計師周育如、今年首度與設計之都合作街賣口香糖計畫的人生百味創辦人巫彥德、還有11月初甫獲得2016台北設計獎金獎的點點善團隊召集人葉文宏，以及曾參與用設計改變城市的店家與志工代表等，分別以「設計如何讓公園更有趣」、「當設計拿到街上賣時」、「設計讓弱勢者的天賦展現」、「傳統市場用設計擦亮招牌」以及「設計作為世代的凝聚力」5個關鍵ideas，從設計師、素人和志工的角度出發，和現場民眾分享這4年來，台北如何用設計翻轉城市的面貌。

首先由大直市場攤商自治會會長黃祥金分享「設計改變傳統市場印象」，今年透過設計之都，邀請多位知名設計師替傳統市場招牌改造，為55歲的大直市場攤位換上新裝，扭轉菜市場就是髒亂吵雜的印象。

他感謝柯市長傾聽市場攤商的需求，讓現在的市場不僅有空調，還有垃圾乾濕分離不再有異味，現在經由攤位招牌的新設計，讓傳統市場的形象整個變得不一樣！

都市酵母設計師周育如以「設計讓公園變得更有趣」為題，分享今年與西班牙團隊Basurama合作，運用廢棄水塔和燈管打造「兒童志氣公園」及「市民秋千實驗基地」，讓二手廢棄物變身成具有啟發性的公園遊具，用設計打破標準化公園的現況。當地里長也上台分享這個計畫對鄰里帶來的正向改變，他期待能從這個公園開始，「啟發台北所有的公園一起來翻轉！」

人生百味創辦人巫彥德以「設計翻轉街賣者人生」為題，分享與設計之都和設計師聶永真、插畫家馬來貘合作「街賣口香糖」及「街賣香氛片」計畫，透過街賣者定番商品的重新設計，秉持「街賣轉型╳社會正義╳共創價值」的理念，用設計力量逐漸翻轉街賣者的形象，拉近街賣者與民眾的距離，支撐起身為人的工作權力與自我價值，讓街賣者的工作能夠更加穩定及順利，進而能支撐起一個家庭。

點點善團隊召集人葉文宏則分享「設計開創憨兒人生價值」。根據統計，憨兒家庭約占了台灣總戶數的6%，每個家庭都必須承受龐大的金錢及身心壓力。點點善團隊長期與喜憨兒基金會合作，透過設計師帶領憨兒創作，將憨兒作品轉換成公共空間裝置藝術，甚至發展成原創商品，獲得之利益將回饋給憨兒；此計畫協助憨兒走向人群，開發自我潛能，使憨兒也能為這社會貢獻一己之力，因此在今年獲得台北設計獎金獎肯定。

這一年來在設計之都大小活動中，總是能看到默默耕耘付出的志工，不論天晴或下雨，因為對設計的熱情，總是能看見他們臉上堆滿笑容，親切為大家服務。今晚特別邀請資深志工代表郭金福以及年輕世代代表陳薇涵以「設計加強世代凝聚力」為題，分享參與設計之都帶來的前進及成長。在設計裡不分你我，打破了世代的差距，你我都是台北設計新世代！

(中時電子報)