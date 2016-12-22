中國發射碳衛星 專監測霧霾

今天凌晨中國的碳衛星搭載長征二號丁火箭，從酒泉衛星發射中心升空。(新華社)

中國今天凌晨三點半左右從戈壁沙漠發射火箭，成功將簡稱為「碳衛星」的科學實驗衛星，運送到地球軌道中，這個衛星將監測大氣中的二氧化碳含量。

根據路透社(Reuters)報導，在這次衛星發射之前，中國和美國陸續通過取代京都協議的巴黎國際氣候協議。過去一周以來，中國北部也被壟罩在創紀錄高濃度的霧霾中，導致班機取消，工廠和學校被迫關閉等。

這個衛星將在距地球表面700公里遠的軌道中，監測大氣中的二氧化碳濃度、分布和流向。碳衛星將每16天就進行一次測量，預計總共將運行長達3年。

澎湃新聞網報導指出，該衛星配備有高光譜與高空間分辨率二氧化碳探測儀、多譜雲和氣溶膠探測儀等精密設備，探測精確度超過4百萬分之一。中國氣象局國家衛星氣象中心將在地面接收碳衛星取得的數據，並研製進行一個驗證系統。

中國科技部國家遙感中心總工程師李加洪說，透過這個衛星了解大氣二氧化碳含量，有助於增加中國在國際上對氣候變化議題的發語權。在這之前只有日本和美國有足夠的技術來發射監測衛星、測量大氣的碳濃度。

(中時電子報)