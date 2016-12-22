大溪高中鷹架倒塌5死 檢：出血性休克
桃園市大溪高中發生校內鷹架倒塌，造成5人跌落後身亡，桃園地檢署初步釐清，死者為頭頸胸腹部及四肢多發性鈍創，顱內出血，顱顏面骨粉碎性骨折，出血性休克死亡 。
桃園市大溪區康莊路大溪高中昨天下午發生校內鷹架倒塌，5名工人掉落被壓住，警消陸續救出5人，但都呈OHCA（到院前心肺功能停止），送醫仍告不治。
桃園地檢署檢察官黃柏嘉與勞動部職業安全衛生署北區中心人員，上午前往大溪高中，並會同消防局跟警方確認案發過程。
檢方初步相驗死者死因後，發現為施工大樓鷹架倒塌，死者頭頸胸腹部及四肢多發性鈍創，氣血胸及顱內出血，顱顏面骨粉碎性骨折，外傷性及出血性休克死亡。
勞動部昨天發表聲明說，這次發生災害承包商巨佳公司（該工地曾檢查2次、停工1次，罰鍰新台幣15萬元）、御方企業行違反安衛設施及安全衛生管理規定的過失部分，將另案函請桃園地檢署偵辦，並加重處罰。1051222
(中央社)
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