推動募兵制 國防部規劃7項待遇調整

我要評比

國防部官員今天在立法院表示，為了提升募兵制成效，規劃推動「網路戰勤務加給」、「電展室情報職務加給」、「儀隊勤務加給」、「戰航管勤務加給」等7項待遇調整案。

立法院外交及國防委員會今天邀請國防部進行「民國107年國防部停止徵集義務役役男及實質達成募兵制目標之相關規劃、執行進程」專案報告。

國防部長馮世寬報告指出，103至105年志願士兵招募均達計畫目標，留營率亦有提升，106年底志願士兵編現將可達90%以上，能滿足部隊需求，107年將不再徵集82年次以前役男入營服役，至於83年次以後役男則維持4個月常備兵役軍事訓練政策不變。

國防部人事次長室次長徐衍璞報告時指出，為了提升部分作戰部隊及特殊專長人力招募與留營誘因，規劃推動「第二階段戰鬥部隊加給」、「網路戰勤務加給」、「電展室情報職務加給」、「儀隊勤務加給」、「戰航管勤務加給」、「尉級軍官志願役加給」及「尉級軍官士官留營慰助金」等7項待遇調整案。

徐衍璞說，將持續與行政院相關業務機關溝通說明，爭取儘速核發，以提升並穩固基層部隊人力。

徐衍璞說，配套措施還包括提升官兵榮譽感、進入校園招募宣傳、強化內部管理及業務簡化、鼓勵志願士兵轉服軍官士官、擴大辦理專業軍士官班考選作業、調整離島地域加給、就學就業輔導及證照培訓、改善服役環境和整修職舍、鼓勵官兵參加轉任考試、精進退後生涯規劃。

此外，馮世寬會前受訪被問及海軍陸戰隊官兵飆罵下屬「畜生」一事，他直言「問一些重大的事情吧，不要浪費時間。」媒體追問這攸關未來軍隊管教、部長應該回答媒體問題，馮世寬表示，軍人教育要愛護部屬、照顧官兵，這是一致的政策，有一個人未遵守，不代表全部，希望不要擴大報導。

談及募兵制進程，馮世寬表示，107年不再徵兵，義務役役期結束後，就會離營，但中間有許多自動留營者，「我們有絕對自信兵力是充足的。」1051222

(中央社)