丟雞蛋撒冥紙 興航工會500人走上街頭
復興企業工會今天號召500多名復興員工，至國產實業大樓丟雞蛋、撒冥紙抗議。
復興企業工會顧問林佳瑋說，今天遊行會到總統府，如果總統沒有善意回應，將不排除走到總統官邸。
「知法玩法，惡意關廠」，林佳瑋表示，林明昇父子應出來面對勞工，面對問題跟解決爭議。
復興企業工會副理事長龐閔憶說，昨天開會的結果仍回到原點，復興航空怎麼可以這麼有臉？
龐閔憶不滿表示，勞動部也說薪水應該要發放到明年1月22日，但公司卻說律師不這麼認為，根本是藐視法律。
「為了你的跑車，犧牲員工權益」龐閔憶說，公司甚至還欠薪，這到底是什麼態度，要求林明昇要出面面對。1051222
(中央社)
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