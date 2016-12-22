丟雞蛋撒冥紙 興航工會500人走上街頭

我要評比

復興企業工會今天號召500多名復興員工，至國產實業大樓丟雞蛋、撒冥紙抗議。

復興企業工會顧問林佳瑋說，今天遊行會到總統府，如果總統沒有善意回應，將不排除走到總統官邸。

「知法玩法，惡意關廠」，林佳瑋表示，林明昇父子應出來面對勞工，面對問題跟解決爭議。

復興企業工會副理事長龐閔憶說，昨天開會的結果仍回到原點，復興航空怎麼可以這麼有臉？

龐閔憶不滿表示，勞動部也說薪水應該要發放到明年1月22日，但公司卻說律師不這麼認為，根本是藐視法律。

「為了你的跑車，犧牲員工權益」龐閔憶說，公司甚至還欠薪，這到底是什麼態度，要求林明昇要出面面對。1051222

(中央社)