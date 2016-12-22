NBA》壞脾氣無法改 巴克利：考辛斯沒救了

考辛斯的壞脾氣不改，面臨禁賽只是時間長短的問題。(美聯社資料照)

向來最敢放話的知名球評「惡漢」巴克利，22日批評國王中鋒考辛斯已經沒救了，因為巴克利認為考辛斯從中學開始，就只會責怪別人、而非自己，「假如我是球隊總管，我不會嘗試去交易考辛斯，他的個性不會改變了！」

考辛斯最近風波不斷，除了總因自己壞脾氣遭吹技術犯規，且以8次技術犯規領先全聯盟球員，更在賽後怒飆媒體記者，別去招惹自己親弟弟，結果換來聯盟罰款命運，但他始終不肯改變自己火爆脾氣，甚至逐漸變本加厲。

「考辛斯永遠不會明白問題出在哪裡，」巴克利說，「國王戰績總是很糟，考辛斯必須負上大部分責任，當前NBA問題是有經驗的球員不夠多，考辛斯需要像是摩斯馬龍那樣球員在旁指導，當然國王總管迪瓦茲也是原因之一。」

其實考辛斯本季技術犯規早已累積到10次，要不是NBA宣布取消他在11月28日對戰籃網，以及12月13日遭遇湖人的各1次技術犯規，他早就面臨禁賽危機，不過相信繼續這麼下去，考辛斯被禁賽只是時間上的問題。

(中時電子報)