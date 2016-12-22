私下求見顧立雄 黃智賢：國民黨與虎謀皮

我要評比

黨產會主委顧立雄21日在立法院答詢。（姚志平攝）

黨產會追討國民黨黨產，遭遇司法3連敗，主委顧立雄向媒體表示，國民黨副主席詹啟賢主動找他談了8點協議，但最後沒有簽成。

對此，政論節目主持人黃智賢認為，國民黨不要說去談協議了，連求見都不應該。顧立雄因惡法而權大無比，身為被黨產條例追索的當事人，去跟追索者協商，不會讓人覺得你是要搖尾乞憐？

黃智賢感嘆，如果以為用「喬」、對民進黨乞憐，兇殘的對手就會手下留情，而不知道，只有人民對你的尊敬和支持，只有社會對不公不義的厭惡，對掌權者的監督制衡，才是你生存下去的唯一可能。

那麼，國民黨真會遂了民進黨和顧立雄的願，在地表消失。

以下為黃智賢臉書《與虎謀皮》全文：

昨晚去看在黨產會前靜坐抗議的國民黨黨工。

他們已經3個月沒有正常領薪水了。

2個月領不到薪，上一次是領半薪。

而白天，國民黨中常會正上演茶壺版的黨爭。

過往半年，國民黨大老對黨產被追索，半冷不熱的，站一旁狀似觀看風景。

難怪顧立雄好整以暇，根本不怕黨工到門口抗議，早早下班納涼了。

我看著警察封鎖人行道，保護著黨產會這個黑機關，不禁怒從中來。

1

顧立雄的黨產會是黑機關，黨產條例是任何民主國家不敢立出的惡法。

是國民黨在戒嚴時期都立不出的惡法。

顧立雄凍結國民黨支票，把中投收歸國有，通通都被法院判決敗訴，不准強制執行。

那又怎樣 ?

哪家銀行斗膽感讓國民黨提領支票 ?

所以，法院的判決，竟對顧立雄毫無拘束力。

2

顧立雄司法連三敗之後，立刻運作反制。

找自由時報專訪造勢，嗆聲法官還不夠，還對媒體放詹啟賢私下找他談了八點協議，說只是後來國民黨不願意簽。

這件事立刻變成媒體頭條，壓過了司法連三敗這件事。

3

國民黨當然不應該私下找顧立雄。

有什麼好談的 ?

怎麼可以去談 ?

不要說去談協議了，連求見都不應該。

連私下見顧立雄都不可以。

於情於理於是非價值於利害關係，連見都不應該見。

4

顧立雄的身分，因為惡法而權大無比。

私下求見，不會讓人覺得是密室協商嗎 ?

身為被黨產條例追索的當事人，去跟追索者顧立雄協商，不會讓人覺得你是要搖尾乞憐 ?

人家把國民黨視為納粹般的組織，你還去協商什麼 ?

黨產的是非黑白，可以用協商解決嗎 ?

難道你承認顧立雄和黨產會，追殺你的正當性 ?

談到什麼程度，國民黨會簽協議 ?

難道你自己承認自己是不黨黨產 ?

民主和人權的價值，竟然幾個人密室決定嗎 ?

明知民進黨處心積慮立了惡法，囂張的違憲，就是要消滅國民黨，難道以為私下找顧立雄就可以搓出一個好結果嗎 ?

顧立雄難道是可以信任的 ?

這不，挑個時機出賣你，把協商內容公布了 ?

看到顧立雄洩給媒體的這詹顧八條，真是夠了。

顧立雄還一副，你們看，是國民黨來求我呢的嘴臉。

5

因為跟顧立雄在談，所以國民黨之前對黨產會的許多作為，竟然寂靜無聲，讓社會不解。

大家都奇怪，為什麼國民黨明明被殺了幾刀，竟然不太叫痛。

連媒體跟國民黨要黨產資料，要詳加報導真相，都不太順暢。

搞半天，原來是被害人偷偷去跟加害人商量，去喬。

所以被加害人打了殺了，還不敢叫痛，不敢把傷口給媒體看。

6

在顧立雄對媒體爆料協商八點之前幾個月，我已得知私下協商這件事。

我當時當場的評論，和今天一模一樣。

我從不放馬後炮。

7

國民黨如果到今天還不知道自己面對的是什麼局。

如果以為用喬，對民進黨乞憐，兇殘的對手就會手下留情。

如果還不願外抗強敵，而只是勇於內鬥。

而不知道，只有人民對你的尊敬和支持，只有社會對不公不義的厭惡，對掌權者的監督制衡，才是你生存下去的唯一可能。

那麼，國民黨真會遂了民進黨和顧立雄的願，在地表消失。

(中時電子報)