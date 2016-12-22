戰亂中仍保希望 敘國阿勒坡復辦聖誕晚會

好不容易重獲和平的阿勒坡，重新舉辦因內戰暫停四年的聖誕晚會。（圖/推特截圖）

纏鬥多年的敘利亞（Syria）內戰，總算於近日達成新一波的和平協議，於戰亂中受創最深的古城阿勒坡（Aleppo）也終於迎來和平的曙光，雖面臨各處斷垣殘壁，但樂觀的他們決亦重新復辦停滯四年的大型聖誕晚會，慶祝這得來不易的和平，更祈福戰亂、飛彈能真正遠離他們平凡的生活。

據英國太陽報（The Sun）報導，敘利亞北部的古城阿勒坡，日前終於在反抗軍與阿塞德（Bashar al-Assad）政府協調下迎來和平，歷經5年內戰的消耗，讓這座位於幼發拉底河（Euphrates）上的原敘國第一大城，幾乎成為廢墟。但當地居民憑藉著希望與樂觀的態度，決定在此時重辦暫停4年多的大型聖誕晚會，在城中立起巨大的聖誕樹、各處掛滿五彩燈飾，讓歡樂、和平與祝福的氣氛重新回到這座美麗的古城。

好不容易重獲和平的阿勒坡，在當地教堂前立起大型聖誕樹。（圖/推特截圖）

阿勒坡當地教堂內的聖誕祈福彌撒儀式。（圖/推特截圖）

好不容易重獲和平的阿勒坡，市區重現歡樂祥和的聖誕裝飾。（圖/推特截圖）

阿勒坡，因出產大理石而被暱稱為「白色之城」，內戰前是敘國第一大城。位於人類文明發源地的阿勒坡，被考古學家視為人類最早的聚落之一。第一世界大戰後，法國在當地成立獨立的行政區，此舉造成阿勒坡併入敘利亞後長年與大馬士革（Damascus）呈現瑜亮之爭的現象。內戰前的阿勒坡，紡織、農業加工、製造業和旅遊都非常發達，多項產業都佔全國之冠，同時其人口組合也與敘利亞不同，基督徒比例曾一度高達3成。

在俄國外長（圖中央）邀請下，與敘利亞相鄰的伊朗（圖左）和土耳其（圖右）聚集於莫斯科商討停戰後的局面。（圖/美聯社）

停戰協議後，介入內戰的三大鄰國俄羅斯、土耳其與伊朗昨日召開會議，共同商討敘利亞的未來，歐美等西方國家也希望盡早結束這場曠日費時的內戰，並一併消滅伊斯蘭國（IS）這個極端組織。但現實操作上，反抗軍與政府長期的不信任，根本甚難共存共處，讓外界依然擔心，這次的和平曙光會不會又是曇花一現。阿勒坡的居民能否就此回歸安居樂業的生活，端看各方高層的智慧與心態了。

(中時電子報)