戰亂中仍保希望 敘國阿勒坡復辦聖誕晚會
纏鬥多年的敘利亞（Syria）內戰，總算於近日達成新一波的和平協議，於戰亂中受創最深的古城阿勒坡（Aleppo）也終於迎來和平的曙光，雖面臨各處斷垣殘壁，但樂觀的他們決亦重新復辦停滯四年的大型聖誕晚會，慶祝這得來不易的和平，更祈福戰亂、飛彈能真正遠離他們平凡的生活。
據英國太陽報（The Sun）報導，敘利亞北部的古城阿勒坡，日前終於在反抗軍與阿塞德（Bashar al-Assad）政府協調下迎來和平，歷經5年內戰的消耗，讓這座位於幼發拉底河（Euphrates）上的原敘國第一大城，幾乎成為廢墟。但當地居民憑藉著希望與樂觀的態度，決定在此時重辦暫停4年多的大型聖誕晚會，在城中立起巨大的聖誕樹、各處掛滿五彩燈飾，讓歡樂、和平與祝福的氣氛重新回到這座美麗的古城。
阿勒坡，因出產大理石而被暱稱為「白色之城」，內戰前是敘國第一大城。位於人類文明發源地的阿勒坡，被考古學家視為人類最早的聚落之一。第一世界大戰後，法國在當地成立獨立的行政區，此舉造成阿勒坡併入敘利亞後長年與大馬士革（Damascus）呈現瑜亮之爭的現象。內戰前的阿勒坡，紡織、農業加工、製造業和旅遊都非常發達，多項產業都佔全國之冠，同時其人口組合也與敘利亞不同，基督徒比例曾一度高達3成。
停戰協議後，介入內戰的三大鄰國俄羅斯、土耳其與伊朗昨日召開會議，共同商討敘利亞的未來，歐美等西方國家也希望盡早結束這場曠日費時的內戰，並一併消滅伊斯蘭國（IS）這個極端組織。但現實操作上，反抗軍與政府長期的不信任，根本甚難共存共處，讓外界依然擔心，這次的和平曙光會不會又是曇花一現。阿勒坡的居民能否就此回歸安居樂業的生活，端看各方高層的智慧與心態了。
(中時電子報)
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