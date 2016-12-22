120萬年前人類吃什麼？科學研究發現...

120萬年前人類吃什麼?科學家分析牙結石曝光當時食譜。(圖/shutterstock提供)

在烹調方式簡陋、食物選擇不多的古時候，人類是吃什麼維生？科學家對一顆120萬年前古人類牙齒上的牙結石進行分析，發現人類當時以生食為主，除生肉、蔬菜外，蝴蝶翅膀、昆蟲的腿都是果腹餐點。

根據《Science alert》網站報導，西班牙巴塞隆納自治大學提取120萬年前人類牙結石上的微體化石進行研究，以理解古代人類的飲食習慣，結果發現，上頭除生肉、蔬菜外，還發現木屑、蝴蝶翅膀及昆蟲的腿。此外，牙結石上殘留的澱粉顆粒皆完好無損，顯示人類當時不懂如何烹調食物，生吃是主要方式。

報導指出，這份研究不僅揭露古人類日常食譜，還顯示人類在120萬年前仍不懂以火烹煮食材。事實上，人類何時用火，在科學界始終是飽受爭議的議題，有研究指出發生在180萬年前，有些研究則認為是距今30萬年前。而最早人類用火考古證據是在80萬年前，若科學家對牙結石分析無誤，可推斷人類用火時間為120萬年前-80萬年前間。

巴塞隆納自治大學考古學教授哈迪（Karen Hardy）說，研究顯示人類在120萬年前尚不懂以火料理，但可發現人類當時飲食種類豐富，證明對周圍食物分布狀況非常熟悉，並說未來會致力執行相關研究，以全面了解人類古時代的生活型態。

(中時電子報)