喔熊攜手熊本熊 華航彩繪機新主題
華航最新彩繪機主題出爐，將由台灣觀光局的喔熊攜手日本的熊本熊，讓雙熊的媚力，進一步帶動台日觀光交流。
華航日前與觀光局開會，對喔熊攜手熊本熊彩繪機案都表達高度意願。
觀光局估計今年日本來台旅客約180萬人次，明年的目標是200萬人次，與華航共同推動的喔熊攜手熊本熊，是對日行銷觀光策略之一。
熊本熊Kumamon（酷MA萌部長）是熊本縣的吉祥物，人氣指數相當高，熊本熊專屬的辦公室，更是旅客必造訪景點，華航去年10月也開航高雄-熊本航線。
喔熊是觀光局行銷台灣觀光的代言人，外型是台灣黑熊造型，12月才過3歲生日，日前遭立委諷未積極活動，有如在冬眠，知名度比不上熊本熊。
華航說，喔熊攜手熊本熊彩繪機圖案仍在構思中，發表日期還未確定，未來會優先飛高雄-熊本，也可能飛高雄到北海道、東京、大阪及沖繩等日本其他城市。1051222
(中央社)
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