嘗美味吃健康！雙溪蔬菜產銷班 有機薑黃成特產

「雙溪蔬菜產銷班」有機薑黃成特產。（新北市農業局提供）

一群來自瑞芳地區農會蔬菜產銷班的農友，為了維護雙溪僅存的美好環境，同時有著共同維護環境的有機理念，加上農業局近來在雙溪區大力推行有機輔導，班員們使用有機栽種各種蔬菜及水果，在大家共同辛苦努力下，大部分產銷班農友都已經取得有機驗證。

剛好今年搭上養生新星-「薑黃」的風潮，在班員們決定下，大家都拿出看家本領來種植薑黃，結果意外發現雙溪的氣候非常適合薑黃生長，獲得不錯的收穫，更加堅定有機耕種理念。

蔬菜產銷班長陳阿義表示，產銷班成立的宗旨，就是要以有機的方式來耕作以維護環境，雙溪更是一塊不受外力汙染的寶地。大家加入產銷班後不僅不藏私，把自己的有機耕種經驗互相交流，今年初更是選擇一起種薑黃，一起來研究看看薑黃要如何種得漂亮。到11月時開始收成，結果意外發現雙溪的氣候非常適合薑黃生長，挖開時濃濃的獨特薑黃香味直撲鼻而來，令人神清氣爽。

「雙溪蔬菜產銷班」有機薑黃成特產。（新北市農業局提供）

班員陳朝琳說，薑黃的產期在冬季，種植一年即可採收，直接或風乾販售以外，還可以加工磨成粉，經濟價值更高。在農夫市集擺攤時，常常有人問這是什麼新東西，其實薑黃含有豐富的薑黃素，除了當作調味料理之外，平時也可以切片泡茶來喝，亦可再加入枸杞、紅棗當養生茶。

農業局表示，新北市積極推動有機農業，除了輔導各地產銷班穩定生產之外，還舉辦有機講習會來宣導有機理念與有機生產技術輔導，逐步降低農藥使用量，甚至採用友善環境的耕作方式以維護生態環境。

為了吸引更多農友投入有機耕作，提供包含租地、驗證、有機肥料、機械以及溫室設施等補助，減輕農友負擔。並且提供包含小農鮮鋪、農夫市集等銷售通路，讓農友生產後可以穩定銷售，推動有機農業結合新北市農特產打造品牌，增加農友收益，鼓勵大家共同支持有機農業。

民眾若有意願想購買可至雙溪農夫市集購買，或可洽詢蔬菜產銷班長：陳阿義（0919-990-815）

(中時電子報)