完勝! 177cm解放軍智取218cm韓國巨人
身高、體重天差地遠的兩人自由搏擊對打，小個子竟然大勝巨人！近日，在中國大陸湖南省舉行的一場自由搏擊比賽，中方解放軍選手周志鵬身高177公分、體重72公斤，迎戰韓國身高218公分、體重160公斤的崔洪萬，最終3位裁判一致判定周志鵬30：27點數獲勝。
據陸媒報導，上月6日晚間，在湖南懷化市體育中心舉行的《絲路英雄PFC》搏擊冠軍賽中，中國搏擊名將周志鵬和韓國巨人拳手崔洪萬對決。崔洪萬的體重幾乎是周志鵬的兩倍，而且身高也整整高出周志鵬42公分，這幾乎是世界搏擊史上身高、體重差距最懸殊的比賽，也創下以小「搏」大奇蹟。
崔洪萬之前保持對華不敗紀錄，還辱罵過內蒙古選手敖日格勒，諷刺中國武術並且強勢KO敖日格勒，出盡風頭。與他對決的周志鵬則保持中國拳手K-1大賽歷史最佳戰績，是第一位擊敗荷蘭天王克勞斯的中國拳手。兩人的比賽早已未演先轟動，充滿話題。
報導指出，本次比賽採取的是自由搏擊規則。在第一回合，周志鵬和崔洪萬都在試探性進攻，周志鵬運用游擊戰術，繞著對手來打，消耗崔洪萬體能。在第二回合，周志鵬用低掃腿向對手發起進攻，把對手的兩個膝蓋及小腿全部踢出了血痕。崔洪萬試圖回擊，但周志鵬移動速度快，次次閃過，讓崔洪萬無從下手。第三回合，周志鵬使出自己的神秘功夫鐵煞拳攻擊對手，連續兩拳擊中崔洪萬頭部，崔洪萬出現明顯位移，差一點被周志鵬KO。最終3位裁判一致判定周志鵬30：27點數獲勝。
(工商)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。