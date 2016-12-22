完勝! 177cm解放軍智取218cm韓國巨人

《絲路英雄PFC》搏擊冠軍賽中，身高體重懸殊的中國搏擊名將周志鵬和韓國巨人拳手崔洪萬對決。(圖截取自騰訊視頻)

身高、體重天差地遠的兩人自由搏擊對打，小個子竟然大勝巨人！近日，在中國大陸湖南省舉行的一場自由搏擊比賽，中方解放軍選手周志鵬身高177公分、體重72公斤，迎戰韓國身高218公分、體重160公斤的崔洪萬，最終3位裁判一致判定周志鵬30：27點數獲勝。

據陸媒報導，上月6日晚間，在湖南懷化市體育中心舉行的《絲路英雄PFC》搏擊冠軍賽中，中國搏擊名將周志鵬和韓國巨人拳手崔洪萬對決。崔洪萬的體重幾乎是周志鵬的兩倍，而且身高也整整高出周志鵬42公分，這幾乎是世界搏擊史上身高、體重差距最懸殊的比賽，也創下以小「搏」大奇蹟。

崔洪萬之前保持對華不敗紀錄，還辱罵過內蒙古選手敖日格勒，諷刺中國武術並且強勢KO敖日格勒，出盡風頭。與他對決的周志鵬則保持中國拳手K-1大賽歷史最佳戰績，是第一位擊敗荷蘭天王克勞斯的中國拳手。兩人的比賽早已未演先轟動，充滿話題。

報導指出，本次比賽採取的是自由搏擊規則。在第一回合，周志鵬和崔洪萬都在試探性進攻，周志鵬運用游擊戰術，繞著對手來打，消耗崔洪萬體能。在第二回合，周志鵬用低掃腿向對手發起進攻，把對手的兩個膝蓋及小腿全部踢出了血痕。崔洪萬試圖回擊，但周志鵬移動速度快，次次閃過，讓崔洪萬無從下手。第三回合，周志鵬使出自己的神秘功夫鐵煞拳攻擊對手，連續兩拳擊中崔洪萬頭部，崔洪萬出現明顯位移，差一點被周志鵬KO。最終3位裁判一致判定周志鵬30：27點數獲勝。

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