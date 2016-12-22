中視《60分鐘》巴黎協議後 洪水來臨前

台塑企業資深副總林善志表示 未來追求製程優化低能耗。

李奧納多:石化是地球殺手 台塑:不可承受之重

全球暖化是人類共同課題，奧斯卡影帝李奧納多的紀錄片「洪水來臨前」，點出人類長期過分依賴石化燃料，是地球環境殺手之一，台灣石化業全球知名，台塑集團產量世界數一數二，位於雲林麥寮的六輕，每年創造10%以上GDP。樹黨策略長潘翰聲說：「單六輕廠區排放的二氧化碳，就占台灣四分之一以上，這很驚人。」台塑關係企業總管理處資深副總經理林善志澄清：「六輕石化專區二氧化碳排放一年3000萬噸，占全國11%到12%，不到四分之一，把石化說成這麼嚴重汙染，對石化業不公平，有一點不可承受的重。」

追求低汙染低耗能 把石化變綠色產業

清大科法所教授范建得表示：「應把石化產業過渡到綠色產業，這要有商討的期程，台塑也要有心理準備，因為十年後二十年後，你不可能永遠依賴舊的技術。」台塑關係企業總管理處資深副總經理林善志強調：「未來持續追求製程優化，讓產品品質好，成本低，汙染最少，能耗最低，這是我們追求的。」

台大公衛所副院長詹長權呼籲 停止讓孩童暴露在污染下

詹長權:學童肝已有異常 籲停止暴露汙染下

距台塑六輕僅900公尺的雲林橋頭國小許厝分校，2016年國衛院研究指出，學童尿液中的代謝物硫代二乙酸TdGA，隨著學校愈靠近六輕廠區就愈高，影射是受到空氣中氯乙烯VCM汙染緣故，要求遷校。台大公衛所副院長詹長權表示：「氯乙烯VCM是肝毒性的東西，我們做孩子的肝超音波，發現有一些異常，最好方式就是不要再繼續暴露。」

許厝分校孩童排隊繳尿液，重新再檢測。

硫代二乙酸從何而來? 重測學童尿液結果1月公布

但三年來環保署和環保局偵測六輕排放氯乙烯濃度，沒有超過法令標準，也無法證明學童尿液中偏高的硫代二乙酸和六輕有關，台灣醫界菸害防治聯盟發起人溫啟邦表示：「第一去量工廠，如果超標再去量學校，硫代二乙酸可能是來自氯乙烯，也可能來自其他物質。」

重測! 許厝學童驗尿TdGA達700ppb 家長緊張

地方人士質疑台大先前的報告沒有排除食物、容器和飲用水等因素，國健署委託成大重測。12月初朝會，61名學童帶著尿液交給成大教授李俊璋團隊，這是四個月來第五次採尿，同時孩童也收到前一個月檢測硫代二乙酸濃度報告，家長林淑芬說：「看到數值700多ppb，很擔心，就叫孩子多喝水，然後再看後續報告。」當地中興村村長林再發說：「如果學校有問題，那住在這裡的人怎麼辦？」重測的結果最快2017年1月公布。

麥寮港海域發現珊瑚太陽花。

六輕所在地麥寮港 驚見百種生物拚國際生態港

「有軟珊瑚、硬珊瑚、獅子魚和太陽花！」潛水人員透過水下攝影驚見美麗珊瑚，拍攝地點在台塑六輕所在地麥寮港海域，目前有105種生物完成鑑種。台塑拍攝麥寮港水下生態進入第二季，預計2017年申請EcoPorts國際生態港認證，和世界接軌，藉此去除汙名，但採樣地點並不包括廢水排放口，高雄海科大教授張國棟指出排放口有溫排水，流速強，所以生物較少。

友善環境，還能怎麼做？「巴黎協議後 洪水來臨前」完整內容請鎖定12月24日(六)下午1點及12月29日(四)上午9點《中視60分鐘》。

(中時電子報)