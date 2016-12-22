台聖斷交! 美國務院敦促各方 避免製造不穩定

台灣與聖多美普林西比斷交，美國國務院21日表示，美方敦促所有相關各方透過有效對話，支持兩岸穩定，避免製造不穩定舉動。

針對媒體詢問，台灣與聖多美普林西比斷交，美國是否認為兩岸間有升高緊張的情況？國務院發言人柯比在每日新聞簡報會中表示，美國注意到聖多美普林西比宣布將與台灣終止外交關係的報導，他指出，就美國而言，兩岸關係穩定是美國的深遠持久的利益。

柯比說，美國相信，兩岸間透過對話，才能有近幾年來和平與穩定的發展，美國敦促所有相關各方，透過有成效對話，支持兩岸穩定，並避免製造不穩定的舉動。

柯比同時表示，當然，這是聖多美普林西比的決定，必須由聖多美普林西比來說明這一決定。

媒體追問，美國是否有資訊，這是中國致力進一步孤立台灣。柯比重申，這個問題必須由聖多美普林西比來說，美方政策是尊重台海關係和穩定，此一政策並未改變。

(中時)