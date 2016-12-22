諾基亞指控蘋果侵犯專利

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芬蘭的諾基亞公司（Nokia）今天表示，已經控告蘋果公司（Apple）侵犯32項專利。

路透社報導，蘋果昨天控告Acacia Research Corp和Conversant Intellectual Property Management Inc，指控這兩家公司和諾基亞共謀，向蘋果壓搾勒索過高的費用，不公平且違反競爭。

諾基亞在德國的杜塞道夫（Dusseldorf）、曼罕（Mannheim）和慕尼黑（Munich）等地法院，以及美國德州聯邦地區法院提起訴訟，指控蘋果侵犯顯示器、使用者界面，軟體、天線、晶片組和影音碼等專利。

諾基亞發表聲明：「蘋果公司自2011年同意一項涵蓋諾基亞科技（Nokia Technology）專利組合中部分專利的授權以來，拒絕諾基亞之後所提其他用於蘋果多項產品的專利發明授權。」

蘋果和Acacia未立即對此有所回應。1051222

(中央社)