1例1休23日實施 勞動部：沒有提早
勞動部長郭芳煜今天表示，1例1休23日開始上路，從來就沒有提早的問題，條文都是按照正常的修法程序進行。
總統府昨天發布總統令，正式公布勞基法相關修法條文，並分3階段實施，1例1休從23日開始上路，刪除國定7天假與特休假從明年1月1日起實施，輪班制需間隔11小時部分，則待行政院決定實施日期。
對此，郭芳煜今天列席立法院社會福利及衛生環境委員會前受訪表示，1例1休23日開始上路，從來就沒有提早的問題，條文都是按照正常的修法程序進行，立法院通過後送總統府，總統府收文後10天內公布，公布後第3天正式實施。
郭芳煜指出，絕對沒有提早的問題，這是正常修法的程序，他認為可能是有些人誤解，把國定假日和特休假上路的時間，擴大到所有的條文，但其實是沒有。
媒體詢問，1例1休將在23日上路，休息日加班費用新的方式計算，有企業反應1個月內計算薪水有兩種方式，太複雜、麻煩。
郭芳煜表示，勞動部網站中有提供試算的系統給企業參考。他說，勞基法修法經過這麼長的時間，中間還有10幾天總統府處理的過程，業者事先也知道大概何時會開始實施，他建議業者有不清楚的地方，可上勞動部網站用試算系統了解。
媒體追問，企業界好像覺得措手不及。郭芳煜說，他倒不覺得，因為試算系統勞動部也試算過，應該不會太複雜，修法醞釀的時間已經夠長，大家其實有充分的時間了解，如果有問題，可以隨時跟勞動部聯絡。1051222
(中央社)
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