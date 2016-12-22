前記者暨陸戰隊員 傳任白宮亞洲主任

美國外交媒體報導，曾任記者與陸戰隊上尉的波坦吉爾可能是白宮國安會亞洲事務資深主任的人選，這項人事案若屬實，將是白宮首位具媒體與軍事背景的人士主掌亞洲事務。

華府外交專業媒體「尼爾森報導」（Nelson Report）20日報導，曾在亞洲擔任記者，後來辭職加入美軍陸戰隊的前資深記者與陸戰隊員波坦吉爾（Matt Pottinger）將出任白宮國安會亞洲事務資深主任，主管川普政府的亞洲外交與軍事政策。

波坦吉爾的工作經歷相當特殊，他在麻薩諸塞州大學主修中文，1998至2001年擔任路透社（Reuters）記者，2001至2005年轉任華爾街日報（WSJ），期間派駐在亞洲，曾採訪SARS疫情與南亞海嘯等重大事件，並廣泛於中國大陸各地採訪。

波坦吉爾於2005年「投筆從戎」，以32歲「高齡」通過考驗加入美軍陸戰隊，並於伊拉克與阿富汗服役，當時曾引起媒體廣泛報導。

這項可能的白宮重要人事案並不令人感到意外，波坦吉爾以陸戰隊上尉官階退役後，2010年與獲美國總統當選人川普（Donald Trump）提名為白宮國家安全顧問的佛林（Michael Flynn）等合著「修補情報：讓情報在阿富汗發揮作用的藍圖」報告，佛林與波坦吉爾相當熟悉。

華府不少外交人士認為波坦吉爾加入國安會的安排已大致定案，人事案無須經國會通過。

白宮國安會亞洲事務資深主任主導美國對台灣和中國的政策，過去多由資深外交官或智庫學者出任。42歲的波坦吉爾曾在外交關係協會（CFR）擔任1年學人，報導若屬實，波坦吉爾將是白宮近年來首位具軍事與媒體背景的人士主管亞洲事務。1051222

(中央社)