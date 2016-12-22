NBA》歡迎碧安卡 布萊恩曬三女兒萌照
今年宣布退役的「小飛俠」布萊恩，22日與老婆凡妮莎同時在instagram放上三女兒碧安卡的超萌照片，展現一家人恩愛感情，他在IG上寫，「我跟凡妮莎激動歡迎我們最小的寶貝女兒，碧安卡！她是另一個天使。」
布萊恩甚至還把碧安卡的全部資料公開，「Bianka Bella Bryant(碧安卡貝拉布萊恩)、December 5, 2016(2016年12月5日出生)、7 pounds 5 ounces(體重7磅5盎司)、20 inches(身高20英吋)」看來他真的很想跟大家分享自己喜悅。
儘管曾陷性侵案，布萊恩跟凡妮莎已經結婚15年，兩人共有3個女兒，大女兒娜塔莉亞13歲，二女兒吉安娜10歲，如今隨著布萊恩退役，他可以擁有更多時間陪伴家人，這則貼文也在不到1小時，獲得超過12萬人按讚。
(中時電子報)
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