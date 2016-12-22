英勇護弟虎口遭劃傷 江蕙：歹徒要我交出珠寶
歌壇天后江蕙胞弟住家18日晚間7時許，在淡水區楓丹白露社區遭歹徒侵入並毆傷，江蕙表示，事發時她人在現場，檢方因江蕙的弟弟智能障礙，外傭也無法詳細敘述，檢察官訊問同樣也是被害人的「二姐」江蕙，她明確指出，歹徒陳金標要求她把「珠寶」拿出來，法官認定屬「加重強盜」重罪，裁定羈押。
江蕙應訊時表示，弟弟住在6樓，外傭到江蕙居住的2樓拿晚餐，過程中聽到弟弟尖叫，聲音非常緊張，情急之下，江蕙來不及找警衛求助，與外傭衝到樓上查看，眼見弟弟滿臉是血，歹徒當場喝令她把珠寶交出來，情急之下，江蕙雙手奪刀，造成虎口受傷，還被歹徒推開跌倒在地上，後腦勺撞擊地板，最後江蕙趁歹徒不注意時逃出求救。
但陳嫌被捕後，否認犯罪，堅稱自己沒到過楓丹白露社區，連電梯的血跡都說是「被人栽贓」，檢察官林聰良說：「睜眼說瞎話、懶得理他！」
由於歹徒陳金標進屋後動手毆傷3人，江蕙的胞弟傷勢嚴重，當江聽聞弟弟尖叫聲，一度以為是跌倒或是燙傷，衝上樓的1到2分鐘期間，歹徒持續毆打江蕙胞弟，導致他滿臉是血。江蕙清楚指出，歹徒要她交出財物，加上虎口受傷，法官認為屬「加重強盜」，雖未搶走財物，但仍是7年以上重罪，因而裁定羈押。
(中時)
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