江蕙PO文訴真相 「我要求警方別曝光名字」
台語歌壇天后江蕙胞弟驚傳遭痛毆受傷，嫌犯也在昨天被繩之以法，原本對此事保持低調的江蕙，先是在臉書曝露一度遭挾持，與歹徒扭打時還受傷，而她剛剛再度發文還原事件始末，坦言是「自己要求警方別曝光名字」。
江蕙在臉書透露事件始末，她表示案發當天是自己要求警方不要曝光名字，因為怕名字在媒體前曝光，不僅增加警方辦案難度，也讓嫌犯有機會躲藏起來，因此再三強調警方要保密到家，至於當時僅表示只有跌倒，其實是不想讓警方過於擔憂其傷勢，而嫌犯在昨天已經落網了，也讓她決定公開事件始末。
最後江蕙表示自己去做了筆錄，也感謝所有為這件事情付出的警察先生小姐們，對此粉絲紛紛留言要江蕙養好身體，也祝福她和胞弟能早日康復。
(中時電子報)
關鍵字：江蕙
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