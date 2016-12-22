江蕙PO文訴真相 「我要求警方別曝光名字」

江蕙臉書發文還原事件經過。(圖/本報系資料照)

台語歌壇天后江蕙胞弟驚傳遭痛毆受傷，嫌犯也在昨天被繩之以法，原本對此事保持低調的江蕙，先是在臉書曝露一度遭挾持，與歹徒扭打時還受傷，而她剛剛再度發文還原事件始末，坦言是「自己要求警方別曝光名字」。

江蕙臉書全文。(圖/江蕙臉書)

江蕙在臉書透露事件始末，她表示案發當天是自己要求警方不要曝光名字，因為怕名字在媒體前曝光，不僅增加警方辦案難度，也讓嫌犯有機會躲藏起來，因此再三強調警方要保密到家，至於當時僅表示只有跌倒，其實是不想讓警方過於擔憂其傷勢，而嫌犯在昨天已經落網了，也讓她決定公開事件始末。

最後江蕙表示自己去做了筆錄，也感謝所有為這件事情付出的警察先生小姐們，對此粉絲紛紛留言要江蕙養好身體，也祝福她和胞弟能早日康復。

(中時電子報)