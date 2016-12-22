台塑環境事故 越官方促懲處相關人士
越南台塑河靜鋼廠今年4月排汙造成當地嚴重環境事故，衝擊民眾生計與生活。越南當局昨天催促資源與環境部儘速追查相關人士的責任並予以懲處。
「民智報」新聞網站報導，越南政府辦公室主任梅進勇（Mai Tien Dung）昨天率員前往資源與環境部總部，主持召開有關中部沿海地區環境事故善後等問題的會議。
梅進勇表示，台塑排汙造成的環境事故導致巨大經濟損失，這是很遺憾的事。越南總理先前已要求資源與環境部追查涉及台塑環境事故的相關人士和組織的責任，包括對興建、裝設與監測台塑廢水排放與處理系統的核發與管理責任等，並予以處分。
梅進勇說，資源與環境部部長陳紅河（Tran Hong Ha）在越南第14屆國會第2次會議上，已承諾將澄清相關人士責任及公開懲處形式。梅進勇向陳紅河說，「已經向國會承諾，不做是不行的，應趕快去做，不要延後太久」。
陳紅河表示，目前正與中央檢查委員會配合澄清「違反跡象」，將依照檢查結果及處分程序與相關規定進行，以確保民主、正確和嚴苛的精神。
越南中部海洋環境事故今年4月發生，當局於6月底宣布是由台塑排汙所致，台塑已承認此事並善後賠償。當地民眾一直強烈譴責台塑，並要求政府追究相關人士的責任，但至今僅有6名地方官員與幹部受「譴責紀律形式」處分。1051222
(中央社)
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