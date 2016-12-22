MLB》英卡納西昂滯銷 經紀人：他本想回藍鳥

英卡納西昂經紀人透露，他其實很想續留藍鳥。(美聯社資料照)

前藍鳥重炮手英卡納西昂投身自由市場前，其強打的身手，引起多隊覬覦，如今卻陷入「有行無市」的窘境，不過經紀人金澤(Paul Kinzer)出面解釋，並不是沒有球隊表達想網羅的意願，會到現在還沒決定，原來是因為先前英卡納西昂，仍未放棄重返藍鳥。

英卡納西昂連續五個賽季打出30轟的身手，儘管多擔任指定打擊跟一壘，仍是多隊極力想網羅的重炮手，但球季結束至今，為何遲遲未決定新東家？除了價碼太高、得犧牲選秀權等原因，據《ESPN》報導，金澤指出更大的原因，是英卡納西昂先前依然期待能回到熟悉的藍鳥。

「並不是沒人對他(英卡納西昂)有興趣，」金澤接受電台專訪時表示，有六支球隊都曾提出三年左右的複數年合約網羅，「但他很想回去多倫多，那裡對他來說，就像家一樣。」不過金澤坦言，藍鳥在他合約到期前，並沒有開出讓人滿意的條件，才讓他決定到市場測試身價。

孰料英卡納西昂決定後，藍鳥未積極留人，反而迅速挖來前皇家強打莫拉里斯，讓他們深感意外，「沒想到他們動作這麼快，我們做任何決定前，都有知會球團。」在藍鳥再出手簽回「內外兼修」的皮爾斯(Steve Pearce)後，金澤失望的說，「我們感覺這扇門，現在已經關上了。」

確定與藍鳥分手，英卡納西昂只能選擇接受，這名33歲的重炮，現在將何去何從，金澤未給明確的答案，「現在唯一能做的，就是接受無法回藍鳥的事實，但他有自己的目標，不會太有挫折感。」

(中時電子報)