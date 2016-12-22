台北盆地昨現神秘霧霾 鄭明典這麼說
昨天中午淡水河口飄入一陣濃霧，隨後台北細懸浮微粒PM2.5濃度明顯上升，部分監測站的空汙指標甚至達到最嚴重的紅害等級。氣象局預報中心主任鄭明典今日在臉書解釋，這最可能是來自大陸的一小股冷空氣，帶著霾通過台灣海峽，在冷空氣的前緣激起一條滾軸雲，昨天的神秘霧霾就是滾軸雲進入台北盆地的現象。
鄭明典指出，昨日淡水測站風向由東北轉西北，氣溫驟降，濕度升高，顯示有類似陣風鋒面通過的特徵。比對衛星雲圖，在12點左右，的確有一條線性的滾軸雲接近台灣西北側海岸，這是冷空氣流經海面常見的特徵雲，也表示滾軸雲後方有比較重的冷空氣，氣象上稱為「密度流」的現象。往滾軸雲的西北方看(上風方向)，霾的特徵一清二楚。
天氣風險公司總經理彭啟明也表示，目前隨著雲系接近有雨勢，雨除效應後，有些地方霧霾已經開始降低。但接下來要留意，雲系後面，較乾的冷空氣，還是有可能挾帶汙染物南下，北部會先受到影響，中南部連續幾天很差的空氣品質區域，也延伸到北部，整個西半部都較差，環境大氣的變化以及空氣品質都在這幾天有劇烈改變，提醒民眾注意身體狀況。
(中時)
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