點燈助植物人照護 星星燈閃耀日月潭
創世基金會草屯分院推出「星星燈」，民眾可認助點燈，幫助植物人安養、到宅服務，250顆星星燈今天將在日月潭點亮傳愛。
為協助植物人安養、到宅雙軌服務，創世基金會草屯分院在充滿感恩與祝福的12月，推出「聖誕點燈，深植我星」活動，民眾可以每盞新台幣500元認助1盞星星燈，用以幫助植物人安養，星星燈今天到明年1月8日懸掛在日月潭青年活動中心綻放光芒、傳送幸福。
創世草屯分院今天傍晚將在日月潭青年活動中心舉辦亮燈祈福晚會，邀請南投縣政府、日月潭青年活動中心總幹事鄧效忠等人出席，現場安排魔術表演、寫祝福卡片、點亮星星燈並掛祝福卡、原住民舞蹈。
現場也安排植物人家屬分享心路歷程。創世草屯分院表示，朱媽媽民國95年中風成植物人，朱媽媽的兒子因全心照顧母親而未婚，朱媽媽的女兒感同身受，深知長期照顧植物人，在經濟與心情所承受的壓力，因此行有餘力時，常關心並支持創世照顧植物人。
創世草屯分院表示，目前安養53名植物人，到宅服務縣內68個植物人家庭，盼民眾持續關懷，協助植物人雙軌服務，愛心專線為049-2551119轉分機21。1051222
(中央社)
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