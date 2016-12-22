談德與土攻擊案　川普：證明我一直都對

美國總統當選人川普今天表示，本週在德國柏林、土耳其安卡拉發生的攻擊「很恐怖」，還說這證明他所提限制穆斯林移民進入美國的多項計畫正確無誤。

路透社報導，被問到造成12人喪命的德國柏林耶誕巿集卡車攻擊案，以及俄羅斯大使在土耳其安卡拉遭槍手殺害時，川普（Donald Trump）告訴記者：「這些事很恐怖、很恐怖。」

伊斯蘭國（IS）聲稱犯下這兩案。

記者在佛州棕櫚攤（Palm Beach）Mar-a-Lago度假村外詢問川普，19日發生的暴力事件是否對他考慮禁止穆斯林進入美國，或是穆斯林國家移民註冊登記，造成影響？

川普說：「你了解我的計畫。從頭到尾都證明我是對的，百分之百正確。這些事很可恥。」

川普在選戰中曾呼籲採取暫時禁止穆斯林進入美國的做法來打擊恐怖主義，並因此廣受國內外批評。他後來換另1種說法，提議來自被視為恐怖分子輸出地區、又無法確保能對他們進行安全的審查，這樣的移民將暫停接受。（譯者：中央社何宏儒）1051222

(中央社)