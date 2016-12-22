北市查緝私菸 105年度銷毀菸品20萬包

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台北市今天公布105年度台北市菸酒管理成效，共抽檢菸酒製造業者1300家次，並銷毀違規菸品20萬8558包，也查獲轄內歷年來最大私釀米酒場，扣得1萬2400公升私酒。

台北市法務局、財政局今天召開聯合記者會，並公布105年度菸酒管理工作成效。

財政局副局長游適銘表示，民國105年度依計畫定期派員抽檢、輔導菸酒業者，並將檳榔攤、夜店、舞廳等處列入專案查緝對象。

游適銘指出，截至12月10日，一共抽檢菸酒製造等業者1300家次，查扣菸品1051包、雪茄65支、酒品計246公升，並在山豬窟垃圾掩埋場銷毀違規菸品20萬8558包，市值約新台幣834萬元。

另外，也與台北市警察局保七總隊在陽明山查獲轄內最大私釀米酒廠，經清查私釀米酒等成品、半成品共1萬2400公升，市價約86萬元，已依法裁處30萬元以上、300萬元以下罰鍰。

法務局主任消保官何修蘭也呼籲，民眾若有發現違法菸酒，可撥打市民服務專線1999轉6294提出檢舉，若屬實，最高可獲得480萬元獎金。1051222

(中央社)