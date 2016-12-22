東港漁船涉走私毒品 查獲K他命80公斤

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東港籍漁船幾天前從屏東出港後，遭鎖定在公海與大陸毒梟交易，21日船在小琉球外海準備返航時，遭海巡艇強行登檢，並於船內密艙查獲57包，約80公斤的K他命，高雄、台中兩地也同時拘提多名嫌犯到案。

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(中時)