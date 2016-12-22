兩岸春節加班機 23日上午9時開賣

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交通部民航局今天宣布，民國106年春節兩岸加班機明天上午9時起開賣。

民航局日前核准國籍航空公司第一波兩岸春節加班機，中華航空及長榮航空都將從明天上午9時起至24日晚間12時，開放僅限各公司網站銷售，直接以優惠的價格提供給購票民眾。

106年兩岸春節疏運期間為1月14日至2月11日，華航及長榮共提出97班加班機申請（包括上海浦東65班、廣州13班及其餘航點19班）。

民航局說，航空公司將視市場需求調整加班機計畫。至於加班機票價，也循例要求國籍航空配合比照往年提供優惠，例如：紅眼航班票價不超過年票6折，非紅眼航班的杭州、無錫、寧波、深圳航線不超過年票85折，其餘航線不超過年票7折。

而較熱門的上海及北京航線仍不得超過新台幣1萬5000元及1萬7000元上限（未含機場服務費及燃油附加費）。1051222

(中央社)