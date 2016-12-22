黨產會擬再開中廣案預備聽證 可提證人
行政院黨產會主委顧立雄昨天說，若有必要不排除約談前總統李登輝、馬英九；他今天表示，針對中廣案會開第二場預備聽證會，當事人可提證人名單，也能行政調查約訪。
立法院內政委員會今天邀顧立雄列席，繼續審查106年度中央政府總預算案不當黨產處理委員會收支部分。
顧立雄上午受訪時表示，針對中廣案，黨產會應會再開預備聽證程序；由於中廣賣地給「宏盛建設」，是在李登輝擔任黨主席任內，而中廣賣給趙少康，則是馬英九擔任黨主席任內，涉及相關爭點的當事人、利害關係人都會提出證人名單，會就這部分再討論。
顧立雄表示，二次預備聽證的時間，因目前每個月安排聽證，包括救國團、四大基金會，「同仁非常辛苦，盡量努力快一點」。
至於約訪否有法律強制力，顧立雄說，行政調查有一定權力，目前為止約訪國民黨前投管會主委劉泰英、前財管會主委徐立德等人都非常配合，且主動願意接受。
媒體詢問，今天審預算是否擔心遭立委為難？顧立雄說，他看到台灣省諮議會一年預算是新台幣7000萬元，黨產會一年才編5500多萬元，且省諮議會連諮議員都不聘，「我們每天日以繼夜努力，請委員多幫忙」。1051222
(中央社)
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