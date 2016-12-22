周杰倫端出冬至湯圓 讓人不忍直視！
昨天台灣迎接最溫暖的冬至，甚至熱到被網友們戲稱「原來是夏至啊！」，但天氣古怪歸古怪，多數人仍是執行了「吃湯圓」這個習俗，包含玩心很重的歌壇天王周杰倫，他昨天應景在臉書端出湯圓照，相當有天王不落俗套的fu，但也讓粉絲直呼噁心！
周杰倫的冬至湯圓，跟想像的不一樣！昨天周董應著節氣，端出一碗6顆裝的湯圓，照片沒散發嬌妻昆凌的巧手愛意，卻有天王本人的惡趣味，只見每顆湯圓上都印著他的臉，周杰倫寫道：「喝完咖啡 來碗湯圓吧⋯⋯」，讓粉絲直呼雖然是偶像，但仍覺得驚悚無比！還聯想到早年的靈異故事「魚肉好吃嗎？」。
周杰倫端出的這碗湯圓，激發了廣大網友的想像力，除了想到靈異傳說，還說6顆連成一氣有點像寶可夢「蛋蛋」，還用王大陸梗虧他：「滿~滿~的~周~杰~倫~~~」，更多人表示不敢吃，覺得看偶像爆漿真的滿怪的！
(中時電子報)
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