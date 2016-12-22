澳基督教組織遭卡車衝撞 當局：非恐攻

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1輛熊熊燃燒的卡車昨晚衝撞澳洲基督教遊說團體（ACL）總部。團體的負責人今天表示，該組織曾因反對同性婚姻立場接獲死亡威脅。

法新社報導，德國柏林前幾天才發生卡車衝撞耶誕市集造成12死的攻擊事件，聖戰組織「伊斯蘭國」宣稱犯案。

但澳洲司法部長基南（Michael Keenan）表示，並未以恐怖攻擊，偵辦坎培拉這起衝撞事件。

他告訴澳洲廣播公司（ABC）：「警方現在需要的，顯然是運用調查技巧，追查這起攻擊案的動機。」

澳洲基督教遊說團體（Australian Christian Lobby, ACL）負責人謝爾頓（Lyle Shelton）把燒毀的白色車輛照片放上推特，說他「很震驚，澳洲竟然會發生這種事」，還說這是「汽車炸彈」。

ACL一直在澳洲國會推廣基督教義與道德改革，反對同志婚姻以及旨在減少恐同霸凌的學校課程。

謝爾頓告訴記者：「因為倡導男女婚姻這種單純的事情，我的團隊、我的員工今年以來得忍受許許多多的死亡威脅。」

他還說，該組織9月間曾因接獲同性婚倡議者的死亡威脅，被迫取消原訂在雪梨1間飯店舉辦的活動。（譯者：中央社鄭詩韻）1051222

(中央社)