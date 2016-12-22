白宮亞洲主任：已與川普陣營會晤
白宮國安會亞洲事務資深主任康達今天表示，已與川普陣營人士會晤，現任官員有足夠機會傳達重要資訊，川普政府可持續承擔責任。
康達（Daniel Kritenbrink）在華府外籍記者中心記者會中，就是否已與總統當選人川普（Donald Trump）團隊人士會晤表示，歐巴馬政府已就各階層事務和川普政權移交團隊會面，但不便公開會談內容細節，相信美國的區域友人可以信任政權移交已順利進行。
康達說，美國現任官員有足夠機會傳達重要資訊和面臨的重大議題，明年1月20日後，川普政府將可持續承擔這些責任。
他表示，在政權移轉過程中，包括政治任命人士與政府公職在內，雙方可進行一般的對話。現任官員有機會表達，什麼做法會是有效用的，什麼會是挑戰，哪些是緊急事務，哪些有長遠影響等議題。
美國輿論質疑，川普陣營不關注與現任政府部門的工作移交事務，川普本人對情報機構與國務院的簡報也沒多大興趣。不過康達指出，已與川普團隊就各層次的事務會晤。
華府外交媒體「尼爾森報導」（Nelson Report）指出，曾任路透社（Reuters）與「華爾街日報」（WSJ）記者，並有陸戰隊服役經驗的前資深記者與前陸戰隊上尉波坦吉爾（Matt Pottinger）將接任康達的職務，主管包括台灣與中國大陸在內的亞洲事務。1051222
(中央社)
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