越南積極落實2030年可持續發展議程
越南相關部門昨天在河內舉行「2030年可持續發展議程與越南落實情況」研討會，與會代表指出，越方將動用各種必要資源，動員各部會、行業與人民參與，努力落實2030年可持續發展議程。
聯合國去年9月召開可持續發展峰會，正式通過2030年可持續發展議程，其目標是維持經濟可持續成長，維護社會公平，實現社會進步，保護生態環境，有效管理和利用自然資源，以及主動因應氣候變化等。
越通社新聞網站今天報導，越南計劃與投資部昨天舉辦上述研討會，目的在於說明2030年可持續發展議程的相關資訊以及越南落實進度與承諾。
報導指出，越南相關部門先前已配合建立落實2030年可持續發展議程的國家行動計劃，向總理呈交審核，其中提出115項具體目標，包括徹底消除貧窮與飢餓、確保糧食安全、改善營養狀況、促進農業可持續發展、確保能源安全以及經濟可持續和全面發展等。
報導說，越南在2017年至2020年的第一階段將注重加快完善可持續發展體系的基本架構與管理能力，制定相關法律體系、機制與政策，以利有效落實所提出的國家行動計劃與可持續發展相關目標。1051222
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。