越南積極落實2030年可持續發展議程

我要評比

越南相關部門昨天在河內舉行「2030年可持續發展議程與越南落實情況」研討會，與會代表指出，越方將動用各種必要資源，動員各部會、行業與人民參與，努力落實2030年可持續發展議程。

聯合國去年9月召開可持續發展峰會，正式通過2030年可持續發展議程，其目標是維持經濟可持續成長，維護社會公平，實現社會進步，保護生態環境，有效管理和利用自然資源，以及主動因應氣候變化等。

越通社新聞網站今天報導，越南計劃與投資部昨天舉辦上述研討會，目的在於說明2030年可持續發展議程的相關資訊以及越南落實進度與承諾。

報導指出，越南相關部門先前已配合建立落實2030年可持續發展議程的國家行動計劃，向總理呈交審核，其中提出115項具體目標，包括徹底消除貧窮與飢餓、確保糧食安全、改善營養狀況、促進農業可持續發展、確保能源安全以及經濟可持續和全面發展等。

報導說，越南在2017年至2020年的第一階段將注重加快完善可持續發展體系的基本架構與管理能力，制定相關法律體系、機制與政策，以利有效落實所提出的國家行動計劃與可持續發展相關目標。1051222

(中央社)