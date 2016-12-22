一緊張臉就紅像蝦 竟是愛低頭惹禍

25歲女上班族每天緊盯電腦，下班愛趴在床上看手機追劇。最近半年只要一緊張，全臉連耳朵都紅得跟煮熟的蝦一樣，原來是愛低頭導致血液循環差，皮膚更敏感。。圖非新聞主角。中央社記者陳偉婷攝 105年12月22日

25歲女上班族每天緊盯電腦，下班愛趴在床上看手機追劇。最近半年只要一緊張，全臉連耳朵都紅得跟煮熟的蝦一樣，原來是愛低頭導致血液循環差，皮膚更敏感。

收治這名個案的書田診所皮膚科主任醫師劉紹毅今天表示，靜脈曲張常發生在下肢，但隨生活習慣改變、民眾使用3C頻繁，臉上靜脈曲張導致紅臉的狀況增加，就診人數多約2到3成。

劉紹毅說，久坐、低頭，影響血液回流心臟，臉部的血管擴張，溫度提高，容易造成水分流失，皮膚就容易受刺激、敏感，呈現發紅、腫的狀態。尤其天氣改變或日曬吹風、壓力熬夜、臉部情緒緊張時會更明顯，有患者因為頻繁的發作，差點產生社交恐懼症。

他也說，有些民眾以為臉紅只要擦保養品就好，甚至跑去淨膚雷射，但用錯保養品、醫美都可能更加重刺激，紅臉狀況不減反增。

一名25歲櫃姐，平常容易長痘痘粉刺，擦藥、吃藥都沒有好，貪快就做淨膚雷射，且保養都用含酸類成分的保養品，讓皮膚更脆弱、發紅，甚至布滿血絲，有明顯灼熱感。

劉紹毅表示，很多人以為臉紅就是酒糟，但根據美國酒糟醫學會研究發現，初期的紅臉症不一定是酒糟，且紅臉症患者中39%為敏感脆弱型、25%刺激受損型、31%為酒糟型、5%為血液循環不良型，酒糟性皮膚炎其實僅佔紅臉症的1/3。

他說，早期的紅臉症，只要移除敏感來源，如不合適的保養品、醫美療程，低頭導致的血管腫脹，讓發紅的皮膚有7到10天的復原期，就能改善發紅狀況，不一定要治療，有時候過多的治療也會讓狀況更糟。

改善低頭導致的紅臉症，劉紹毅說，應注意頭頸姿勢，少低頭使用3C產品，也可以藉由臉部淋巴引流、肩頸舒壓按摩來增加微血管循環，或做伸展動作，讓血液不會堆積造成血管擴張容易紅臉。

歲末年終很多人也愛醫美修臉，劉紹毅表示，雷射雖可讓皮膚看起來變好，但破壞角質層會增加皮膚受刺激、敏感風險，角質層修護至少要一個月，如果要打雷射，也應避免過度頻繁，以免角質層反覆被破壞，讓皮膚更糟。1051222

(中央社)