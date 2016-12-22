監察院23日巡察政院 談長照等議題

監察院今天表示，監察院長張博雅明天率全體監察委員巡察行政院，將針對社會關注的通案性議題提出詢問，包括長期照護政策、新南向政策、國軍軍紀問題檢討等。

監察院上午發布新聞稿表示，這次巡察行政院，將由行政院長林全率相關部會首長，就行政院105年施政重點工作及預算執行情形進行簡報，再由張博雅針對監察院105年調查、彈劾、糾舉、糾正、審計等職權的行使結果，作綜合性說明。

監察院說，這次巡察行政院，將針對社會關注的通案性議題提出詢問，包括：「政府推動長期照護政策及執行成效檢討」、「外籍配偶居留權、外籍勞工在台子女淪為人球及外籍漁工的勞動人權」、「我國參與國際組織面臨之困境及因應作為」、「新南向政策之策略及作為問題」、「潛艦國造、國機國造政策之相關議題」、「國軍軍紀問題之檢討」等。

監察院說，另有4位監察委員將個別就「兒童健康隱憂：急重難症之醫療資源及近視病變之延伸問題」、「衛福部健保署應妥適處理呼吸照護病房生活照護費等相關問題」、「警察特考雙軌制的問題及精進作為」、「從一個案看政府採購」等議題提出詢問。1051222

(中央社)