101大樓連4年奪地王 新光摩天大樓緊追在後

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台北市地政局今天公布土地現值，地王仍由台北101大樓第4度蟬連，穩居地后的是新光摩天大樓。地政局分析，因站前商圈受惠於西區門戶計畫，能否重返昔日地王榮耀，視後續發展。

地政局表示，民國106年公告土地現值作業期間（從104年9月2日至105年9月1日），受整體經濟景氣不佳、房地合一課稅制度上路及不動產稅制改革議題等因素影響，不動產市場觀望氣氛濃厚，投資性買盤退散。

地政局說，眾所矚目的台北市106年地王仍由台北101大樓第4度蟬連，但受整體觀光產業萎縮影響，106年公告土地現值為每平方公尺新台幣176萬2000元與105年公告土地現值每平方公尺181萬5000元，相較下跌2.92%，跌幅高於全市平均-2.43%。

地政局表示，穩居地后寶座的新光摩天大樓106年公告土地現值為每平方公尺174萬3333元與105年公告土地現值每平方公尺178萬2333元，相較下趺2.19%，與地王價差略有縮減。

地政局分析，由於站前商圈受惠於西區門戶計畫整體規劃影響及機場捷運線即將通車等發展利基，未來新光摩天大樓能否重返昔日地王榮耀，仍視後續發展而定。1051222

(中央社)