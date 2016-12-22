車聯網連結紅綠燈 Audi：拉斯維加斯開通

車聯網不僅是整合使用者回報道路資訊，更需要直接與基礎建設的資訊串連，奧迪(Audi)宣布在拉斯維加斯開通Traffic Light Information，讓車聯網與紅綠燈連線。

Audi宣布，與交通資訊供應商Traffic TechnologyServices合作，美國拉斯維加斯開通Traffic Light Information服務，成為第1家真正實踐「Vehicle-to-Infrastructure(V2I)車輛與基礎設施聯網」計畫的汽車品牌，更將拓展至其他美國城市和歐洲地區，幫助優化交通流量、節省寶貴時間和降低對環境的影響。

Audi表示，透過6月以後生產的Audi A4和Q7車用系統的Audi connect網路服務和4G LTE無線網路技術，Audi車主將可優先享受Traffic Light Information服務的Time-to-Green綠燈倒數功能。

駕駛可透過虛擬座艙系統或HUD抬頭顯示器查看，系統亦會偵測前方燈號在現行車速是否會變成紅燈，或是遇到前方紅燈時會顯示綠燈倒數計時，讓駕駛可以事先判斷踩放油門的力道，進而調整道路交通流量以及降低車輛在停駛中的氣體排放量。

根據歐洲進行的先導計畫顯示，可有效降低車輛在壅塞中完全停止的次數達20%，這也表示車輛可以節省15%的燃料。此項合作也將擴展至各汽車品牌使用，協助城市交通規劃單位透過交通號誌串流資訊，改善城市交通。1051222

(中央社)