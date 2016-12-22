泰雅女孩錄母語專輯 展現對部落的愛
台北科技大學文化發展系學生曾郁棋等人，感嘆泰雅族語逐漸流失，扛著錄音器材深入部落，留下口傳音樂並自編新曲，展現對部落的愛。
北科大文化發展系近日舉辦畢業展，曾郁棋、龔芷琳兩人以泰雅族文化出發，今年3月起到烏來、新竹、苗栗等地做田野調查，訪問耆老後，於暑假期間扛著錄音設備深入部落，由部落老、壯、青、少口中，錄下口傳音樂。
曾郁棋小學以前住在新竹縣五峰鄉白蘭部落，和外婆一同生活，外婆常對她說，「泰雅女孩要學會織布，才能出嫁。」曾郁棋這一次紀錄音樂中，也包含外婆所傳的織布技法歌曲。另外，她也自編新曲，唱出對外婆的愛。
上述專輯本月底前在畢業設計展「不紙交代」展出，文化事業發展系主任鄭麗玲表示，「紙膠帶」是常見的文創商品，好像什麼東西都可複製貼上轉印。這次畢業展採「紙膠帶」的諧音希望「不紙交代」，注入更多活力和熱情。1051222
(中央社)
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