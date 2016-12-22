希拉蕊成美史上第3高票敗選總統候選人

希拉蕊在敗選後隔天，在紐約發表演說。(美聯社)

前美國國務卿、民主黨今年的總統候選人希拉蕊(Hillary Clinton)，正式成為美國史上第三高的票數敗選的候選人，她獲得的普選票數遠比其對手、紐約富豪川普(Donald Trump)多了290萬票，但最後還是因選舉人票數落後而敗選。

根據CNN報導，美國50州和哥倫比亞特區重審和核實選票後，確定希拉蕊獲得65,844,954張普選票(48.2%)，比川普拿到的62,979,879張(46.1%)多了將近三百萬票。

在美國史上，比她以更高票數輸掉總統大選的人只有兩位，分別是美國第七任總統安德魯‧傑克森(Andrew Jackson)，他在1824年以10%得票率的差距輸給了第六任總統約翰‧昆西‧亞當斯(John Quincy Adams)。另一位則是前紐約州長Samuel Tilden，他的得票率在1876年的選舉中比對手海斯(Rutherford B. Hayes)多了3%，但是海斯比他多拿下一張選舉人票。

在今年選舉中，川普總共拿下306張選舉人票，希拉蕊僅拿下232張票。選舉人在這周正式投票時，雙方都有選舉人跑票的情況，但是無法影響選舉結果。

川普說如果贏得普選票是勝選關鍵的話，他還是會贏，但是會採取不同競選策略。他在11月時指控上百萬希拉蕊支持者非法投票，但現在官方證實他的說法是錯誤的。

希拉蕊在2012年和現任總統歐巴馬(Barack Obama)角逐總統職位時，希拉蕊的票數比歐巴馬多了38萬張左右，但是歐巴馬在和共和黨對手羅姆尼(Mitt Romney)決戰時，歐巴馬在關鍵州以小差距勝選，使得最後歐巴馬的選舉人票比雷姆尼多了超過100張以上。當年投票給歐巴馬的威斯康辛州、密西根州、俄亥俄州、賓夕法尼亞州和佛羅里達州，在這次選舉中都投給了川普。

選舉人票將由美國國會聯席會議在明年1月6日正式計票，但這個將由現任副總統拜登(Joe Biden)主持的會議僅有象徵意義，川普將會在1月20日正式入主白宮。

(中時電子報)