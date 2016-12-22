MLB》達比修新隊友？遊騎兵鎖定13勝強投
白襪13勝左投坎塔納(Jose Quintana)超級搶手，繼洋基、太空人、海盜傳出有興趣後，連遊騎兵也鎖定他了！遊騎兵期待坎塔納和哈默斯、達比修有等人，共同築起先發輪值。
27歲的坎塔納，今年戰績13勝12敗，自責分率是夠水準的3.20。坎塔納非常耐投，連4年投超過200局，被認為是最被低估的投手之一。重點是坎塔納「CP值」頗高，明年年薪700萬美元，後年885萬美元，應該會是筆划算的投資。
遊騎兵仍尋找有實力的先發投手，目前輪值是哈默斯(Cole Hamels)、達比修有、馬丁裴瑞茲(Martin Perez)。剛加盟的凱許納(Andrew Cashner)，可能是第4或第5號先發。
(中時電子報)
關鍵字：遊騎兵、坎塔納、Jose Quintana
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