MLB》達比修新隊友？遊騎兵鎖定13勝強投

白襪27歲左投坎塔納，非常耐投，連4年投超過200局。(美聯社資料照)

白襪13勝左投坎塔納(Jose Quintana)超級搶手，繼洋基、太空人、海盜傳出有興趣後，連遊騎兵也鎖定他了！遊騎兵期待坎塔納和哈默斯、達比修有等人，共同築起先發輪值。

27歲的坎塔納，今年戰績13勝12敗，自責分率是夠水準的3.20。坎塔納非常耐投，連4年投超過200局，被認為是最被低估的投手之一。重點是坎塔納「CP值」頗高，明年年薪700萬美元，後年885萬美元，應該會是筆划算的投資。

遊騎兵仍尋找有實力的先發投手，目前輪值是哈默斯(Cole Hamels)、達比修有、馬丁裴瑞茲(Martin Perez)。剛加盟的凱許納(Andrew Cashner)，可能是第4或第5號先發。

(中時電子報)