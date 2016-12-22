NBA》厄文13助攻創新高 騎士再宰公鹿

騎士後衛厄文(右)運球強行突破公鹿後衛史奈爾的防守。(美聯社)

就算少了「愛神」洛夫(膝傷)、J.R.史密斯(指傷)，騎士想要連兩天宰掉公鹿仍沒問題！厄文22日攻下全場最高31分，更傳出生涯新高13助攻，「小皇帝」詹姆斯29分、9籃板與6助攻，騎士113比102轟垮公鹿。

尚波特、佛萊與理查傑佛生各有10分，其中傑佛生因為兩次技術犯規提前驅逐出場，崔斯坦湯普生雖僅5分，卻有15籃板、4火鍋，目前史密斯至少缺席4到6周時間，洛夫可望24日出戰林書豪領軍的籃網時宣告復出。

由於公鹿可能成為穩居東區頭號種子的季後賽首輪對手，儘管最近兩戰騎士皆勝，兩隊本季首次交手卻由公鹿贏球，所以厄文對上公鹿特別來勁，「我當然希望在首輪碰上公鹿，只要碰上他們，我必定火力全開，等著瞧吧。」

其實騎士總教練泰隆盧原本考慮要讓厄文、詹姆斯兩人輪休，畢竟兩人前役分別打了47、45分鐘，不過詹姆斯堅決要打的態度，讓泰隆盧只好認了，詹皇說：「泰隆盧賽前走過來問我感覺如何，我回他很棒，他就走開了。」

公鹿仍看球隊一哥阿提托康波表演，他拿28分、5助攻與5籃板，賈巴利帕克27分，不過主力控衛戴拉維托瓦表現失常，只拿2分、3助攻與2籃板，或許因為賽前他接受騎士頒發上季總冠軍戒指，心情難免受到影響造成。

「騎士是上季奪冠隊伍，」公鹿總教練奇德表示，「他們今晚再次證明了這點，他們從不驚慌，因為他們見過所有狀況，像我們這樣年輕的球隊，輸球也只能吞下去，且希望能從當中學到教訓。」

不過包含詹姆斯、厄文等騎士球員在內，都很看好公鹿的未來，更相信公鹿以後將成騎士在東區的勁敵之一，詹姆斯說：「公鹿未來幾年絕對會越來越好，對我而言，我會隨時接受他們的挑戰，不管是現在，或許未來。」

(中時電子報)