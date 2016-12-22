名稱繁亂 「周末戰士」正名「後備戰士」
國防部推動「後備軍人志願短期入營服役」計畫，卻被立委質疑名稱太長，不利宣傳。最後，國防部官員正名為「後備戰士」。
立法院外交及國防委員會今天邀請國防部進行「民國107年國防部停止徵集義務役役男及實質達成募兵制目標之相關規畫、執行進程」專案報告。
「後備軍人志願短期入營服役」計畫明年試行1年，招募退伍8年內具中高專長的志願役後備官兵，以回原部隊或同類型部隊為優先，日薪比照志願役現役官兵給與基準發給。
不過，國防部最早釋出此計畫名稱「周末戰士」，民進黨立委蔡適應指出，國防部推出的「周末戰士」一再更名，從最早的周末戰士、變成假日戰士，亦有媒體稱日薪戰士，詢問有無正式稱謂。
國防部長馮世寬先是回答，確定的名字是「周末戰士」，但立即被國防部全民防衛動員室代理主任蔡忠誠少將更正為「後備軍人志願短期入營服役」，但蔡適應認為名稱太長，蔡忠誠再更正為「後備戰士」。
蔡忠誠表示，國防部規畫招募123人，目前已報名一半，報名截止是到明年的6月。
民進黨立委羅致政一上台質詢時就說，現在到底是什麼戰士？不管是後備戰士、周末戰士、短暫戰士，他都沒有意見，但總要有一個簡短的名詞以便進行招募、宣傳，國防部還是要有最基本的訴求，蔡忠誠立即強調，以後就叫「後備戰士」。
(中時)
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