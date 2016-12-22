影》鷹架倒塌奪5命 恐怖瞬間畫面曝光

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桃園市大溪高中發生工安意外，5名工人送醫不治。(賴佑維攝)

桃園市大溪高中發生工程鷹架倒塌意外。(賴佑維翻攝)

桃園市大溪高中22日發生5死意外，家屬今天到現場招魂。(賴佑維攝)

大溪高中鷹架倒塌

興建中的桃園市立大溪高中圖資大樓及設備工程，昨（21日）傳出鷹架倒塌意外，奪走5名工人性命。意外發生瞬間影像曝光，只見鷹架混著泥漿瞬間倒下，5名正在工作的工人被活埋，畫面怵目驚心。

這起意外疑似在施做5樓演藝廳女兒牆時灌漿太急、過重，鷹架不堪重量倒塌，5名工人從4、5樓摔下，經過3個小時搶救，挖出時全身沾滿泥漿，送醫皆宣告不治。

(中時電子報)