加州政府不放行 Uber決定不再測試自駕車

新創公司Uber上週不顧加州官方多次警告，仍執意讓自家的自駕車上路測試。（圖/美聯社）

昨日本不顧加州州政府警告，執意進行自駕車路面測試的Uber公司，今宣布將停止這項計畫，直到未來找到合適測試的地點為止。加州車輛管理局（California Department of Motor Vehicles）日前曾多次警告Uber，在尚未取得官方允許前不得在路面測試其自駕車，但Uber卻反駁並表示自家測試無須批准，兩方的認知差異太大，才導致此次的爭端。

據路透社（Reuters）報導，新創龍頭的Uber今決定撤銷在加州的自駕車計畫，並可能將現行的20輛自駕車移往他處。本次爭端源於加州車輛管理局與Uber的認知差異過大，官方要求Uber在進行路面測試前，必須為自駕車申請許可，加州政府有監管的責任；但Uber公司卻認為，「雖為無人自駕車測試，但車內仍有工作人員監控，與一般行車並無差別，為何還需另行申請？」認知差異甚大之下，Uber上週不顧官方多次警告，仍執意在舊金山（San Francisco）進行數輛自駕車測試，引發美國媒體和輿論的廣泛討論。

極力想推自駕車的Uber，上週採用Volvo的休旅車在舊金山進行測試。（圖/美聯社）

在進行加州的測試前，Uber過去已在匹茲堡進行過一回自駕車路面測試。（圖/美聯社）

本次在加州踢到鐵板的Uber，透過發言人發出聲明表示，「未來我們將繼續尋找能接納這批自駕車測試的地區，並加強推動真正可行的全國性自駕車法律。」隨著愈來愈多科技大廠如谷歌、福特、特斯拉（Tesla Motors）等，不斷投入無人自駕車的研發與製造，美國官方與法律界對這個「趨勢」仍採相對保守的態度，但與Uber不同的是，前面提及的三大公司手中約130輛自駕車，都已取得加州車管局的許可，能真正上路測試。

不同於Uber，由谷歌研發的自駕車waymo，選擇向加州車輛管理局申請許可後，才進行路面測試。（圖/美聯社）

全球新創龍頭的Uber，所經營與發展的項目，每每都被外界視為挑戰法律底限和遊走法律灰色地帶。如今在加州自駕車測試項目上挫敗，被加州車輛管理局視為黑名單份子的它，會選擇遠走他州或持續對抗，勢必成為Uber來年憂心的重要議題之一。

(中時電子報)