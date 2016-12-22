加州政府不放行 Uber決定不再測試自駕車
昨日本不顧加州州政府警告，執意進行自駕車路面測試的Uber公司，今宣布將停止這項計畫，直到未來找到合適測試的地點為止。加州車輛管理局（California Department of Motor Vehicles）日前曾多次警告Uber，在尚未取得官方允許前不得在路面測試其自駕車，但Uber卻反駁並表示自家測試無須批准，兩方的認知差異太大，才導致此次的爭端。
據路透社（Reuters）報導，新創龍頭的Uber今決定撤銷在加州的自駕車計畫，並可能將現行的20輛自駕車移往他處。本次爭端源於加州車輛管理局與Uber的認知差異過大，官方要求Uber在進行路面測試前，必須為自駕車申請許可，加州政府有監管的責任；但Uber公司卻認為，「雖為無人自駕車測試，但車內仍有工作人員監控，與一般行車並無差別，為何還需另行申請？」認知差異甚大之下，Uber上週不顧官方多次警告，仍執意在舊金山（San Francisco）進行數輛自駕車測試，引發美國媒體和輿論的廣泛討論。
本次在加州踢到鐵板的Uber，透過發言人發出聲明表示，「未來我們將繼續尋找能接納這批自駕車測試的地區，並加強推動真正可行的全國性自駕車法律。」隨著愈來愈多科技大廠如谷歌、福特、特斯拉（Tesla Motors）等，不斷投入無人自駕車的研發與製造，美國官方與法律界對這個「趨勢」仍採相對保守的態度，但與Uber不同的是，前面提及的三大公司手中約130輛自駕車，都已取得加州車管局的許可，能真正上路測試。
全球新創龍頭的Uber，所經營與發展的項目，每每都被外界視為挑戰法律底限和遊走法律灰色地帶。如今在加州自駕車測試項目上挫敗，被加州車輛管理局視為黑名單份子的它，會選擇遠走他州或持續對抗，勢必成為Uber來年憂心的重要議題之一。
(中時電子報)
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範