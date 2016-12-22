北京空汙紅色預警 持續5天後解除

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中國大陸北京市今年首次空氣重汙染紅色預警今天凌晨解除，持續時間長達5天。最嚴重汙染出現在昨天下午，空氣品質隨後逐步改善，預計今天午後可達良好水準。

新京報報導，北京官方16日晚間8時啟動今年首次空汙「紅警」，直到22日凌晨0時才解除，持續時間達124個小時。

北京2015年12月曾兩度發布空汙「紅警」。北京市環境保護監測中心大氣室主任李雲婷表示，這次「紅警」期間北京的空氣汙染程度比前兩次還嚴重。

監測數據顯示，北京這波空汙最嚴重時間是21日下午1時，全市細懸浮微粒（PM2.5）平均濃度達每立方公尺432微克；北京西南邊界監測站曾在20日出現每立方公尺691微克的單站小時最高濃度。

北京市空氣重汙染應急指揮部21日下午4時宣布，22日凌晨0時解除空汙「紅警」。

隨著「紅警」解除，機動車單雙號限行等緊急因應措施隨即終止，恢復執行常態的車輛尾號限行交管措施；主管部門也展開全市中小學、幼稚園等教育機構復課工作。

不過，北京市環保監測中心指出，由於前期空汙嚴重，冷空氣滲透作用較慢，汙染物清除需一段時間。22日上午局部地區空氣品質改善還不明顯，預計中午前後空氣品質才會達良好水準。1051222

(中央社)