陸媒：兩岸關係盡速處理好 否則還會斷

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聖多美普林西比與台灣斷交，中共黨媒人民日報海外版今天撰文對台喊話，「盡速把兩岸關係處理好，否則類似的事情還會發生」。

文章還說，如果聖多美普林西比提出要與大陸建交，「也是合情合理」。

人民日報海外版今天在頭版刊出署名評論文章「聖普與台『斷交』意味著什麼」說，堅持「九二共識」、反對「台獨」的共同政治基礎，是保持兩岸關係和平發展方向和成果的根本保障。如果這一基礎遭到破壞，兩岸互信將不復存在，兩岸關係和平發展成果就會得而復失，兩岸關係就會重新回到動盪不安的老路上去。

文章宣稱，從聖多美普林西比與台灣斷交事件中，「民進黨當局應該明白一個道理，那就是盡速把兩岸關係處理好，否則類似的事情還會發生」。

至於斷交消息傳出後，接下來聖多美普林西比是否會與大陸建交。文章宣稱，如果聖多美普林西比提出要與大陸建交，「那也是合情合理、水到渠成的」。1051222

(中央社)