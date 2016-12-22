觀光轉型 林全盼朝深度特色高品質發展

行政院長林全22日在院會聽取交通部觀光局就「105年度振興觀光措施推動情形」及「國民旅遊卡新制」報告，表示今年下半年在陸客銳減的不利因素下，仍較去年提早9天達成千萬旅客來台目標，顯見我國具開發國際客源的潛力和可行性，希望未來觀光產業轉型升級，朝深度、特色及高品質旅遊發展。

林全指出，台灣有豐富的觀光資源，因應陸客減少的挑戰和衝擊，我們要作最好的準備，不過「危機就是轉機」，希望觀光產業藉此轉型，首先先從國民旅遊著手，以「國民旅遊卡」作為起點，重新檢視整體國民旅遊，推動其完備化及高品質發展。

林全也說，國際觀光客部分也應藉這次機會朝多元、深化方向轉變，不要讓國際觀光受政治因素影響，尤其可推動觀光旅遊行程的便捷化、發展在地觀光特色、旅館或其他公共服務與國際標準接軌、價格平價化等。另外也要利用特別活動的機會，如世大運等，讓不同時間都能有吸引國際觀光客的亮點，希望交通部就這些部分作更好的規畫，藉由這次的改變讓我國觀光發展更加茁壯。

(旺報)