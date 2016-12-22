櫃買有愛 童書募集換禮物卡

櫃買中心致力推動企業社會責任（CSR）理念，長期以來持續捐助偏鄉學童，辦理各類急難救助，贊助社會公益活動，更積極號召同仁參與公益活動。櫃買中心於今年底擴大舉辦二手童書募集活動，號召員工及辦公大樓附近社區民眾共同參與，透過回收二手童書，發揮環保愛地球精神，更能將老書本活化成新生命，將滿滿的愛心關懷傳達給偏鄉學童。

為發揮募集童書最大效用，同時避免與其他童書活動捐贈對象重複，櫃買中心本次募書活動係結合誠品文化藝術基金會共同舉辦，透過該基金會「閱讀分享平台」，將所募集之童書分送至真正需要的偏遠鄉鎮，讓每一個角落都有機會打開閱讀之門，看見世界。

本次募書活動期間至31日止，考量分送學童閱讀目的，本次募集之二手童書以適合6歲至15歲學童閱讀為主，數量不限，但不良讀物、具時效性的雜誌、明顯泛黃或破損的書籍、CD/DVD、教科書及集數不全影響完整閱讀之書籍均不予接受。另為鼓勵大眾一起做公益，凡捐贈1至5本童書的愛心人士，即可據以換取一張100元全家禮物卡，6本以上即可換取二張全家禮物卡，每人限領一次，歡迎社會大眾支持響應。

(中時)