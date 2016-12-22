火鍋店婉拒幫手機充電 躁男提告「公然侮辱」
新北市一名自稱有躁鬱症的53歲吳姓男子7日下午6時許，到永和區中正路某火鍋店，他因手機沒電，要求店家幫忙充電，店家告知沒有相關服務。吳男認為遭到汙辱，一怒之下狂打逾10通報案電話，要提告「公然侮辱」，不久後又徒手砸毀店內玻璃，由於店家不願提告，警方抄錄資料後讓他離去。
警方調查，吳男有竊盜前科，自稱某銀行經理、多間公司顧問，他7日下午獨自到永和區中正路某火鍋店，一開口要訂位10人，又要求店家提供手機充電服務，由於店家沒有符合的充電線，予以婉拒。
吳男認為遭到羞辱，一怒之下狂打逾10通報案電話，永和警分局中正橋派出所警員到場，店家表示不需要協助，豈料，吳男繼續在店內叫囂，徒手砸毀店內玻璃，吳男手部鮮血直流，警方將他送往永和耕莘醫院急救，由於，店家不願意提告，警方抄錄資料後讓他離去。
隔日凌晨1時許，吳男從台北市搭計程車抵達永和耕莘醫院就醫，由於不願意支付300多元車資，張姓運將報警處理，警方獲報將他帶回派出所偵訊。
吳男辯稱，皮包遺失所以無法支付車資。雙方在派出所內耗時近2小時，吳男才從包包內拿出信用卡支付車資，雙方和解，警方抄錄資料後讓他離開。
(中時)
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